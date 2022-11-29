Глава КС Зорькин выступил против "импортозамещения" российского суда

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российские правовая и судебная системы должны быть конкурентоспособны на международной арене, "импортозамещения" российского суда быть не должно, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на Х Съезде судей в Москве во вторник.

"Наша задача - сделать судебную систему конкурентоспособной, потому что она - отражение применения законов и права, а они, в свою очередь, тоже находятся в конкуренции правовых систем на международной арене. Вопрос заключается в том, как они обеспечивают потоки технологического развития и технологической конкуренции, финансов, инвестиций и, наконец, в гуманитарной сфере, социальном обслуживании", - сказал Зорькин.

При этом, по его мнению, "импортозамещения" суда быть не должно.

Зорькин подчеркнул, что решать проблему лояльности граждан, доверия к праву и суду в широком смысле приходится в условиях конкуренции судебных и правовых систем, поиска ответа на вопрос, какая страна обеспечит наиболее комфортную, с точки зрения права, защиту прав и свобод человека и гражданина, своего суверенитета, интересов государства и общества.

"И надо сказать, что это идет не без борьбы. Мы видим постоянно и фейки, и ожесточение в идеологической борьбе", - сказал Зорькин.

Как сообщалось, ранее на Х Съезде судей Зорькин заявил о нецелесообразности создания аналога Европейского суда по правам человека в России, так как российская судебная система - от мировых судей до Верховного и Конституционного судов - справится с этой работой самостоятельно.