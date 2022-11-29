Бывшую тюрьму "Кресты" в Петербурге могут выставить на торги в 2023 году

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - ДОМ.РФ планирует вывести на аукцион комплекс зданий бывшего следственного изолятора "Кресты" в Санкт-Петербурге во второй половине 2023 года, заявил директор подразделения "Реализация федерального имущества" ДОМ.РФ Николай Сарокваша.

"Будем привлекать экспертов, собирать профессиональное сообщество", - сказал Сарокваша на ежегодной конференции по коммерческой недвижимости Cian CRE.Conf 2022.

Он уточнил, что при реализации бывшей тюрьмы ДОМ.РФ воспользуется своим опытом продаж исторических объектов.

Ранее стало известно, что земельный участок и здания на Арсенальной набережной в центре Петербурга, где находится исторический комплекс бывшего СИЗО "Кресты", передадут ДОМ.РФ для последующей продажи.

Согласно протоколу правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке использования земельных участков, находящихся в собственности РФ, речь идет о передаче 3,9 га земли. При этом всего комплекс зданий "Кресты" занимает площадь около 4,2 га. Отмечается, что землю разделят на два участка, из которых 0,3 га не отойдут ДОМ.РФ.

Пока имущественный комплекс находится в ведении ФСИН, а именно в пользовании у колонии поселения №8 управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В связи с передачей имущества права ФСИН на пользование им будут прекращены.