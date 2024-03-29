Петербургскую тюрьму "Кресты" выставят на аукцион летом 2024 года

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В июне 2024 года могут объявить торги по продаже комплекса бывшей тюрьмы "Кресты", сообщил сайт администрации Петербурга после встречи губернатора Александра Беглова с генд‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌иректором АО "ДОМ.РФ" Виталием Мутко.

"В настоящее время ведется работа по подготовке комплекса к реализации на торгах. Объявление аукциона запланировано на июнь этого года. При этом земельный участок, на котором находится комплекс "Кресты", обозначен как застроенный. На нем нельзя проводить работы по строительству и реконструкции", - говорится в сообщении.

Соглашение о намерениях по преобразованию имущественного комплекса "Кресты" между Петербургом и "ДОМом.РФ" было заключено на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Оно предусматривает сохранение его историко-культурного значения.

"Комплекс относится к вновь выявленным объектам культурного наследия. В его состав входят помещения храма святого благоверного князя Александра Невского, а также котельная и трансформаторная", - уточняется на портале администрации.