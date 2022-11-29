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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Медведев заявил, что в случае поставки ЗРК Patriot Украине они станут целью ВС РФ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае поставки Украине зенитных ракетных комплексов Patriot они станут целью Вооруженных сил РФ.

Во вторник вечером Медведев отреагировал в своем телеграм-канале на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, сказанные по итогам первого дня заседаний глав МИД стран альянса, о том, что в НАТО идет дискуссия о возможности предоставления Украине таких систем как Patriot.

В связи с этим Медведев заявил, что "если, как намекнул Столтенберг", НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, "они сразу же станут законной целью наших вооруженных сил".

Дмитрий Медведев ВС РФ Украина НАТО
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