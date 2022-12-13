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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

США уже на этой неделе могут объявить о решении передать Украине ЗРК Patriot

Поставка должна быть одобрена главой Пентагона и президентом Джо Байденом, сообщает CNN

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В администрации президента США Джо Байдена могут уже на этой неделе объявить о решении передать Украине ЗРК Patriot. Об этом сообщает во вторник CNN со ссылкой на источники в американском руководстве.

"Администрация Байдена завершает работу над планами по отправке комплексов Patriot Украине. О таком шаге могут объявить уже на этой неделе", - пишет телеканал на своем сайте.

Процесс одобрения предложения еще не завершен: согласие еще должен дать глава Пентагона Ллойд Остин, затем решение будет принимать уже Байден.

"Три официальных лица сообщили CNN, что ожидают, что предложение будет одобрено", - сообщает телеканал.

По его информации, планируется, что обучение украинских военных использованию таких ЗРК будет проводиться в ФРГ. При этом CNN отмечает, что не знает, сколько именно комплексов США могут передать Украине.

США Украина Джо Байден ЗРК Patriot
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