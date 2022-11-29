Осужденный в РФ за шпионаж американец Уилан переведён в тюремную больницу

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Брат осуждённого в РФ за шпионаж американца Пола Уилана Дэвид получил информацию, что его родственник переведён в тюремную больницу при мордовской колонии.

"Сотрудники колонии (ИК-17 в Мордовии) говорят, что его перевели в больницу в пятницу, 17 ноября, через день после визита американских и ирландских дипломатов. Если это так, то зачем? Пол не жаловался на состояние здоровья, при котором требовалась бы госпитализация", - сказал Дэвид Уилан "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, дипломатам Пол Уилан показался здоровым.

Он добавил, что раньше Пол Уилан всегда упоминал в разговорах с семьей, когда его переводили в больницу.

"Если Пол в больнице, почему ему не дают звонить по телефону, хотя всем заключённым это позволено?", - задался вопросом Дэвид Уилан, не исключив, что его брат на самом деле помещен в штрафной изолятор.

Он также выразил надежду, что общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Мордовии могла бы отследить, что произошло с его братом.

Накануне Дэвид Уилан сообщал, что американские дипломаты и родственники не получали звонков от его брата, и нашёл необычным, что "Пол не позвонил домой на День благодарения".

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Сейчас американец отбывает наказание в мордовской исправительной колонии N17 строгого режима.

В последнее время имя Уилана регулярно упоминается в контексте возможного обмена заключёнными между РФ и США.