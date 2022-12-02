Осужденный в РФ за шпионаж американец Уилан смог позвонить семье из тюремной больницы

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Осужденный в России за шпионаж Пол Уилан позвонил семье из тюремного госпиталя в Мордовии после того, как родственники и дипломаты США некоторое время не могли с ним связаться, сообщил "Интерфаксу" брат американца Дэвид Уилан.

"Пол сказал, что ему дали "специальное разрешение" на звонок домой, так что мы убедились, что ситуация со звонками не была технической, ему почему-то запрещали делать это", - сказал Дэвид Уилан.

По его словам, Пол Уилан находится в тюремной больнице, при этом он не пояснил, почему был помещен туда, но пообещал позвонить еще раз позднее.

Дэвид Уилан поблагодарил Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Мордовии за то, что члены комиссии проверили условия содержания его брата, и высказал мнение, что именно после визита правозащитника телефонный разговор стал возможен.

Глава ОНК Мордовии Алексей Тюркин в пятницу сообщал "Интерфаксу", что Уилан находится на плановом лечении в лечебно-исправительном учреждении №3 в поселке Барашево. "В скором времени оно (лечение - ИФ) закончится", - сказал собеседник агентства.

Ранее брат осужденного Дэвид сообщил, что получил информацию о переводе родственника в тюремную больницу при мордовской колонии. По его словам, это произошло 17 ноября, через день после визита американских и ирландских дипломатов.

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. В настоящее время американец отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17 строгого режима.

В последнее время имя Уилана регулярно упоминается в контексте возможного обмена заключёнными между РФ и США.