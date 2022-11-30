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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Совет Федерации рассмотрит освобождении Кудрина от должности главы Счетной палаты РФ

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду обсудит вопрос о досрочном освобождении Алексея Кудрина от должности председателя Счётной палаты РФ.

Информация об этом содержится в анонсе заседания на сайте Совета Федерации.

Накануне стало известно, что в СФ поступило представление президента РФ о досрочном освобождении Кудрина от должности. Документ поддержал профильный Комитет СФ по бюджету и финрынкам, который рекомендовал верхней палате парламента также проголосовать "за".

Сам Кудрин накануне заявил, что подал главе государства Владимиру Путину заявление об уходе со своего поста.

"В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление президенту РФ в установленном порядке", - написал он в своем телеграм-канале.

По не подтвержденной пока официально информации, после ухода с госслужбы Кудрин займет пост в новой структуре "Яндекса" (MOEX: YNDX), которому предстоит пройти реструктуризацию с разделением на российскую и зарубежную части. Ряд источников "Интерфакса" утверждает, что с Кудриным обсуждался пост председателя совета директоров выделяемой российской головной компании группы.

Кто придёт на смену Кудрину в Счётную палату, пока неизвестно.

Алексей Кудрин Владимир Путин
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