Что случилось этой ночью: среда, 30 ноября

Пожар в Брянской области, китайский корабль пристыковался к орбитальной станции КНР, сборная США вышла в плей-офф ЧМ

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Белом доме заявили, что контролируют использование Киевом предоставленной ему помощи. Так он прокомментировал заявление республиканца Маккарти, который заявил, что республиканцы не будут выписывать Украине "пустые чеки".

- В Брянской области на площади почти 2 тыс. кв. м горят резервуары с нефтепродуктами. Сведений о пострадавших не поступало.

- Совет Федерации рассмотрит освобождении Кудрина от должности главы Счетной палаты РФ. Информация об этом содержится в анонсе заседания на сайте Совета Федерации.

- Сборная США победила Иран и вместе с Англией вышла в плей-офф. Футболисты сборной США одержали победу над соперниками со счетом 1:0.

- Корабль "Шэньчжоу-15" пристыковался к орбитальной станции КНР. Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15" с экипажем из трёх тайконавтов состыковался с Национальной орбитальной станцией Китая "Тяньгун".