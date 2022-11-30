Рассмотрение апелляции на приговор по первому делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" отложили

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Первое заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор восьмерым осужденным по первому делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" прошло в Кемеровском областном суде в среду, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Осужденные участвовали в заседании по конференцсвязи.

В начале заседания осужденный Игорь Полозиненко заявил, что отказывается от своего адвоката, и попросил пять суток на поиск нового. Адвокат осужденного Сергея Антюшина попросила время на ознакомление с материалами дела.

Также осужденные и их адвокаты попросили суд закрыть заседание для СМИ, так как, по их мнению, журналисты искажают информацию и некорректно освещают процесс. Представители потерпевших оказались солидарны со стороной защиты, но судейская коллегия оставила заседание открытым для СМИ.

"Ставится вопрос о возможности рассмотрения апелляционной жалобы", - сказала судья Наталья Климова.

Далее адвокаты осужденных возразили против рассмотрения жалобы, так как материалы дела находятся в Верховном суде и нет возможности их исследовать. Прокурор и представители потерпевших согласились с этим возражением.

Адвокат Надежды Судденок Эдгар Терболян сообщил, что сторона защиты просила перенести рассмотрение апелляционной жалобы в другие суды, так как судья, рассматривавший дело в суде первой инстанции, перешел в областной суд. Но Кассационный суд отказался перенести рассмотрение жалобы в другие суды.

"Ряд судей, которые выносили промежуточные решения, тоже теперь работают в областном суде. Эта вся ситуация может создать ощущение необъективности и беспристрастности. Мы подали жалобу на решение Кассационного суда в Верховный суд, поэтому материалы находятся там", - сказал Терболян журналистам после заседания.

В итоге суд принял решение отложить рассмотрение апелляционной жалобы до поступления материалов дела.

Пожар в Кемерове в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети.

10 ноября 2021 года по первому уголовному делу экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова приговорена к 14 годам колонии, техдиректор Георгий Соболев - к 11 годам колонии, управляющая ТРЦ Надежда Судденок - к 13,5 года колонии, охранник Антюшин - к 8 годам колонии, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ Полозиненко - к 6,5 года колонии, его подчиненный Александр Никитин - к 5,5 года колонии, начальник пожарного караула Сергей Генин - к 5 годам колонии, руководитель тушения пожара Андрей Бурсин - к 6 годам колонии. Генину и Бурсину инкриминировали халатность.

Сторона защиты и адвокаты потерпевших обжаловали приговор.