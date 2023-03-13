Бывший глава МЧС Кузбасса Мамонтов заявил о невиновности на суде о пожаре в "Зимней вишне"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Бывший руководитель Главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов на процессе по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" отверг обвинения в халатности, передал корреспондент "Интерфакса" из зала Центрального районного суда Кемерова.

"Требования законодательства мною не нарушались. Более того, ни один из пунктов законодательства не накладывает на меня обязанности, невыполнение которых мне вменяют. Организация проверок в ТРЦ не входила в мои полномочия", - заявил Мамонтов.

Он также сказал, что не получал никакой информации о нарушениях требований пожарной безопасности в здании ТРЦ.

Мамонтову вменили ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). По версии следствия, Мамонтов и бывший главный госинспектор Кемерово по пожарному надзору Григорий Терентьев знали о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ, но не организовали проверку здания. Обвинение считает, что их халатность привела к пожару и невозможности его потушить неисправной системой тушения.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел в воскресенье 25 марта 2018 года, в здании погибли 60 человек, 37 из них - дети.