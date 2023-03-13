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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Бывший глава МЧС Кузбасса Мамонтов заявил о невиновности на суде о пожаре в "Зимней вишне"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Бывший руководитель Главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов на процессе по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" отверг обвинения в халатности, передал корреспондент "Интерфакса" из зала Центрального районного суда Кемерова.

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"Требования законодательства мною не нарушались. Более того, ни один из пунктов законодательства не накладывает на меня обязанности, невыполнение которых мне вменяют. Организация проверок в ТРЦ не входила в мои полномочия", - заявил Мамонтов.

Он также сказал, что не получал никакой информации о нарушениях требований пожарной безопасности в здании ТРЦ.

Мамонтову вменили ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). По версии следствия, Мамонтов и бывший главный госинспектор Кемерово по пожарному надзору Григорий Терентьев знали о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ, но не организовали проверку здания. Обвинение считает, что их халатность привела к пожару и невозможности его потушить неисправной системой тушения.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел в воскресенье 25 марта 2018 года, в здании погибли 60 человек, 37 из них - дети.

Внутри сгоревшей "Зимней вишни"

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Зимняя вишня Кемерово МЧС Кемеровская область Госпожарнадзор Александр Мамонтов
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