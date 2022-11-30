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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

РЖД ожидают в 2022 г. роста перевозок по специальным турмаршрутам на 20%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" планирует в 2022 году перевезти порядка 400 тыс. пассажиров по специальным туристическим маршрутам, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

"В свое время подобные, так называемые круизные поезда были популярны на территории Советского Союза, тогда это пользовалось большой популярностью. С учетом напряженных отношений по внешним границам мы решили эту практику восстановить", - сказал он во время форума "PRO//Движение.Туризм" в Екатеринбурге в среду.

По данным Пегова, на сегодняшний день в РФ действует 31 межрегиональный уникальный турмаршрут, в которых задействованы 40 регионов.

"Это хороший результат, мы и дальше будет продвигать железнодорожные туристические перевозки. Все больше продвигаемся в регионы", - отметил он.

РЖД Дмитрий Пегов
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