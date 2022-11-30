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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

В Перми загорелась крыша одного из цехов ТЭЦ

В региональном Минздраве сообщают о двоих пострадавших

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Крыша одного из цехов загорелась в среду на территории ТЭЦ №9 в Перми (входит в ПАО "Т Плюс"), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС.

Информация о возгорании кровли поступила спасателям в 12:58 (10:58 по Москве).

По данным пресс-службы, приблизительная площадь возгорания составляет сто квадратных метров.

"К месту возникновения пожара направлены силы и средства МЧС России в количестве 79 человек личного состава и 23 единицы техники", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе регионального Минздрава "Интерфаксу" сообщили, что пострадали два человека, им оказывают медицинская помощь. На месте пожара работают три бригады скорой медицинской помощи.

На сайте регионального управления Роспотребнадзора сообщается, что специалисты ведомства отобрали пробы воздуха для того, чтобы определить, содержатся ли в нем загрязняющие вещества.

Пермь
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