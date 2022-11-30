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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Число пострадавших при пожаре на территории ТЭЦ в Перми выросло до трех

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Три человека, по уточненным данным, пострадали во время пожара на территории Пермской ТЭЦ №9 (входит в ПАО "Т Плюс"), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в среду.

"В настоящее время два пациента госпитализированы в ожоговое отделение. Еще один пациент находится в состоянии клинической смерти, оказываются реанимационные мероприятия бригадой скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Со своей стороны пресс-служба регионального министерства ЖКХ и благоустройства информирует, что теплоснабжение многоквартирных домов и социально значимых объектов в Перми осуществляется в полном объеме. Проводятся работы по переводу тепловой нагрузки на ТЭЦ-6, говорится в сообщении.

Крыша одного из цехов загорелась днем в среду на территории ТЭЦ №9 в Перми. Приблизительная площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Пожар тушат почти 80 человек. В компании устанавливают причины инцидента.

Пермская ТЭЦ-9 обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и является одним из основных источников тепла для левобережной части Перми. Это самая крупная по установленной тепловой мощности электростанция Пермского филиала ПАО "Т Плюс". Установленная электрическая мощность - 435 МВт, тепловая - 1049,8 Гкал/ч.

Пермь
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