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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Шойгу сообщил о подготовке более 300 тысяч военных в рамках частичной мобилизации

Шойгу сообщил о подготовке более 300 тысяч военных в рамках частичной мобилизации
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В рамках частичной мобилизации за два месяца прошли обучение больше 300 тысяч резервистов и добровольцев, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В учебных центрах подготовлено около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связи", - заявил Шойгу на коллегии Минобороны РФ в среду.

По его словам, к боевой учебе новых воинских формирований привлечено около трех тысяч инструкторов, задействовано более 100 полигонов в России и Белоруссии.

"Военнослужащие получили знания и навыки, необходимые для успешного выполнения боевых и специальных задач как самостоятельно, так и в составе подразделений", - сказал Шойгу.

Хроника 24 февраля – 30 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Сергей Шойгу
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