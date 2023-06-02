Более 280 воинских частей и подразделений сформировано в РФ в ходе частичной мобилизации

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - С начала проведения частичной мобилизации в российской армии сформировано свыше 280 воинских частей и подразделений, сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ Евгений Бурдинский.

"Военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в ходе проведения мероприятий частичной мобилизации в войска и силы поставлено свыше 300 000 граждан. Всего сформировано более 280 воинских частей и подразделений", - написал Бурдинский в статье для журнала "Военные комиссариаты России".

Говоря о проблемах, выявленных в ходе частичной мобилизации, он выделил две из них.

"Я бы отметил две проблемы: неготовность части общества к выполнению воинской обязанности; обеспечение ВВСТ (вооружением, военной и специальной техникой - ИФ) и размещение личного состава", - написал Бурдинский.

При этом он отметил, что "многие добровольцы, не дожидаясь вызова, являлись в военные комиссариаты". "И это происходило, невзирая на беспрецедентное информационное давление, особенно со стороны сетевого блогерского сообщества", - подчеркнул генерал.

По его оценке, "в целом мобилизация людских ресурсов в военных округах была проведена в соответствии с разработанными планами и в установленные сроки".