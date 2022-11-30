Орбиту МКС подняли на 2,1 км для подготовки к прибытию нового экипажа

Архивное фото Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20" скорректировали высоту Международной космической станции (МКС) на 2,1 км в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-23" и возвращению на Землю корабля "Союз МС-22", сообщили в среду в "Роскомосе".

"Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, были включены в 15:25 по московскому времени. Они проработали 712,5 секунды и выдали импульс величиной 1,2 м/с", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

По предварительным данным, после выполнения маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,1 км и составила 417,6 км.

Запуск корабля "Союз МС-23" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается в марте 2023 года. На нем на МКС планируется доставить экипаж 69-й длительной экспедиции - космонавтов "Роскосмоса" Олега Кононенко и Николая Чуба и астронавта NASA Лорал О'Хару.

В том же месяце на корабле "Союз МС-22" намечается возвратить со станции на Землю космонавтов "Роскосмоса" Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио, сообщили в госкорпорации.

Сейчас на борту МКС, помимо них, в экипаже 68-й длительной экспедиции работают космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина, астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада, а также астронавт JAXA Коити Ваката.