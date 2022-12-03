Астронавты NASA вышли в открытый космос с МКС для проведения монтажных работ

Фото: NASA

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Двое американских астронавтов в субботу вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для монтажа на ее поверхности новой солнечной панели в целях модернизации системы энергоснабжения, сообщило NASA.

Астронавты Джош Кассада и Фрэнк Рубио должны будут смонтировать на четвертом сегменте (S4) правой стороны фермы МКС одну из пары новых более мощных солнечных панелей IROSA, которая в воскресенье была доставлена грузовым кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX. Вторую солнечную панель предполагается смонтировать на станции в ходе следующего выхода астронавтов в космический вакуум, который планируется 19 декабря.

Выход из шлюзовой камеры Ouest начался в 07:16 по времени Восточного побережья США (в 15:16 по Москве). Он продлится около семи часов.

Первая пара панелей IROSA была установлена и развернута в ходе трех выходов астронавтов в космический вакуум в июне прошлого года. Всего на МКС должно быть добавлено три пары новых панелей в рамках продолжающейся модернизации энергетической системы станции.

Новые панели позволят генерировать на 30% больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Они устанавливаются рядом с восемью старыми, что повысит мощность энергосистемы станции до 215 киловатт.

Как отмечает NASA, нынешние восемь солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.