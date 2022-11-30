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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Херсонские власти заявили о замедлении эвакуации из опасных районов на левом берегу Днепра

В прибрежной зоне остаются до 85 тысяч человек, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Эвакуация из городов в опасной 15-километровой зоне на левом берегу Днепра в Херсонской области замедлилась, в населенных пунктах может оставаться до 85 тысяч человек, сообщил в среду журналистам врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Проводятся эвакуационные мероприятия, можно выехать оттуда. Но количество людей, которые выезжают, скажем так, не очень большое. По данным, которые у нас есть, из остававшихся 100 тысяч жителей, за это время выехало 15 тысяч, не больше", - сказал Сальдо.

Он отметил, что некоторые жители уже вернулись в свои дома, опасаясь за оставленное имущество. "Некоторые люди возвращаются. Мне сообщают главы администраций, которые продолжают работу в Новой Каховке, в Алешках... Люди возвращаются по одной основной причине - они беспокоятся, что их собственность, жилье будет разворовано, разбито и разграблено", - отметил врио губернатора.

Сальдо также сообщил об усилении артиллерийских и минометных обстрелов населенных пунктов на левом берегу Днепра со стороны ВСУ.

"Если раньше обстрелы были в основном средствами ракетных возможностей, то сейчас они (украинские военные - ИФ) имеют возможность добивать с правого берега на левый из ствольной артиллерии, минометов. Точность у них не такая, как у ракет. Поэтому большая часть не попадает никуда или попадает в огороды. Бывает, конечно, разбивает и дома", - добавил он.

При этом российские военные, по словам Сальдо, активно ведут ответный огонь и уничтожают огневые точки противника на правом берегу Днепра.

В конце октября - начале ноября в Херсонской области была проведена эвакуация населения с правой стороны Днепра, в том числе из Херсона. Власти объяснили это постоянными обстрелами со стороны ВСУ и опасностью затопления территории из-за возможного прорыва дамбы Каховской ГЭС. 11 ноября Минобороны России объявило о завершении вывода на левый берег военнослужащих и техники. Сейчас основные органы власти Херсонской области располагаются в городе Геническ недалеко от границы с Крымом.

Херсонская область Владимир Сальдо
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