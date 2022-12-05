Власти изменили порядок эвакуации с левого берега Днепра

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Власти города Алешки на противоположной от Херсона стороне Днепра меняют порядок эвакуации из-за уменьшения количества желающих выехать из опасных районов, теперь уехать можно по заранее поданной заявке, сообщили в администрации города.

"В связи с тем, что уже очень мало людей выезжало - были дни, когда выезжали и два человека, и четыре, и ноль - то постоянный рейс убрали. Теперь люди могут к нам обращаться, записываться. И по мере формирования группы, мы будем заказывать автобус", - сообщил журналистам первый заместитель главы администрации города Виктор Сирота.

Он уточнил, что жители также могут выехать из города на личном транспорте. При этом, на территории города остается значительное число жителей, в том числе пенсионеры. В городе восстановлено электроснабжение, в дома подается вода. "Людей в городе остается достаточно. Мы сейчас ведем перепись пенсионеров. И за три дня почти 2 тысячи только пенсионеров мы зафиксировали в городе. Людей много остается", - добавил он.

Эвакуация из города Новая Каховка тоже замедлилась, но желающие выехать пока есть, рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "Люди выезжают ежедневно и причинами являются непрекращающиеся хаотичные минометные и артиллерийские обстрелы города и населенных пунктов. Сегодня ночью были обстреляны мирные районы, в том числе города Таврийск (входит в Новокаховский городской округ), крайне серьезно повреждена школа, жилой сектор", - сообщил журналистам Леонтьев.

Он уточнил, что за время проведения эвакуации из населенных пунктов округа силами МЧС и администрации были эвакуированы 1,6 тыс. жителей, в том числе 250 детей. Ранее выехали около 700 детей вместе с учителями и воспитателями, которые сейчас продолжают обучение на материковой части России и в Крыму.

В конце октября была объявлена эвакуация населения из 15-километровой зоны на левом берегу Днепра в Херсонской области. Это связано с постоянными обстрелами населенных пунктов со стороны ВСУ, которые оборудовали свои позиции на правом берегу.

30 ноября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о замедлении эвакуации, а в некоторых городах люди, несмотря на опасность, начали возвращаться в свои дома. По официальным данным властей, сейчас в населенных пунктах 15-километровой зоны на левом берегу Днепра может оставаться до 85 тысяч человек.