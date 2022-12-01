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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Адвокат Илья Новиков объявлен в розыск в РФ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова (признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом).

Карточка с данными Новикова появилась в базе розыска министерства.

Новиков известен участием в ряде резонансных судебных дел в России и на Украине. Он также участвовал в играх телевизионного клуба "Что? Где? Когда?", стал обладателем Бриллиантовой совы и двух Хрустальных сов.

На прошлой неделе Минюст РФ внес Новикова в список физических лиц - иностранных агентов.

Илья Новиков
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