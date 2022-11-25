Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман и еще пять физлиц пополнили реестр иноагентов

Евгений Ройзман Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ включило в список физических лиц-иностранных агентов экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, адвоката Илью Новикова и еще четырех человек.

В реестр также внесены журналистки Анна Монгайт и Александра Гармажапова, уфимский соратник оппозиционера Алексея Навального Федор Телин и пермский координатор движения "Голос" (признан в РФ НКО-иноагентом) Виталий Ковин (в сентябре был признан СМИ-иноагентом, но в октябре исключен из реестра).

Перечень физлиц-иноагентов на сайте ведомства обновился вечером в пятницу.

Согласно данным министерства, фигуранты занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование от Украины.

Также Минюст признал СМИ - иностранным агентом журналистку Любовь Барабашеву.