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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман и еще пять физлиц пополнили реестр иноагентов

Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман и еще пять физлиц пополнили реестр иноагентов
Евгений Ройзман
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ включило в список физических лиц-иностранных агентов экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, адвоката Илью Новикова и еще четырех человек.

В реестр также внесены журналистки Анна Монгайт и Александра Гармажапова, уфимский соратник оппозиционера Алексея Навального Федор Телин и пермский координатор движения "Голос" (признан в РФ НКО-иноагентом) Виталий Ковин (в сентябре был признан СМИ-иноагентом, но в октябре исключен из реестра).

Перечень физлиц-иноагентов на сайте ведомства обновился вечером в пятницу.

Согласно данным министерства, фигуранты занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование от Украины.

Также Минюст признал СМИ - иностранным агентом журналистку Любовь Барабашеву.

Минюст РФ Евгений Ройзман Илья Новиков Анна Монгайт Александра Гармажапова Федор Телин Виталий Ковин
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