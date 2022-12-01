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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Омской области

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Доследственная проверка проводится по факту вынужденной посадки в Омской области вертолета Ми-8, на борту которого находилось два десятка человек, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР.

"Предварительно установлено, что 1 декабря 2022 года воздушное судно Ми-8, следовавшее из г. Тара Омской области в сторону п. Пионерный Томской области, совершило вынужденную посадку в районе д. Киксы Тарского района Омской области. В результате авиационного инцидента пострадавших нет, судно повреждений не получило", - говорится сообщении.

По данным следователей, на борту вертолета находились 17 пассажиров и 3 члена экипажа.

В пресс-службе регионального Минздрава "Интерфаксу" подтвердили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Омский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР проводит доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

На место происшествия выехали следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В свою очередь пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщает, что вертолет принадлежит авиапредприятию "Ельцовка", он двигался по маршруту город Тара Омской области - поселок Игол Томской области.

"На борту находилось три члена экипажа, 21 пассажир. Посадка произведена благополучно, в результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По факту вынужденной посадки ведомство инициировало проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Вертолет перевозил вахтовиков, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Омская область СКР
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