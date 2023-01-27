Вертолет Ми-8 зацепил лопастями землю при посадке во "Внуково"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку во "Внуково", есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Вертолет Ми-8 при посадке во "Внуково" зацепил лопастями землю и получил повреждения. По предварительным данным, есть пострадавшие", - сказали в экстренных службах.

Между тем в службах столичного аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. "При посадке вертолет зацепил винтом землю и получил повреждение хвостовой части", - сказал собеседник агентства.

Помимо этого, в экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что причиной жесткой посадки вертолета могли послужить сложные метеоусловия или отказ техники.