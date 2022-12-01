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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

В Кремле не видят изменений в позиции НАТО по украинскому вопросу

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал сомнение в изменении позиции НАТО по вопросу членства Украины в альянсе и отметил, что НАТО продолжает навязывать Киеву войну с Россией.

В ходе общения с журналистами его внимание обратили на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украине нужно думать не о членстве в альянсе, а о сохранении государства. У представителя Кремля поинтересовались, можно ли это расценивать как изменение позиции НАТО по вопросу членства Украины.

"Вряд ли это означает какое-то прозрение со стороны альянса", - ответил Песков.

По его словам, "альянс по-прежнему навязывает войну украинскому режиму, альянс по-прежнему предпочитает воевать до последнего украинца, альянс по-прежнему накачивает Украину своими вооружениями, тем самым продлевая войну и осложняя ситуацию для того самого украинского режима".

Дмитрий Песков Украина НАТО
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