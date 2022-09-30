Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Генсек НАТО пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - НАТО готово продолжать оказывать поддержку Киеву столько времени, сколько будет нужно, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Он повторил, что НАТО "выступает в поддержку независимости и территориальной целостности Украины".

Отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным ускоренное рассмотрение вопроса о присоединении Украины к НАТО, Столтенберг напомнил, что "все страны имеют право подавать заявку на членство". При этом он подчеркнул, что любое решение о вступлении в НАТО той или иной страны, согласно правилам, должно приниматься единогласно всеми членами Североатлантического альянса.

В Москве 30 сентября были подписаны договоры о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Перед подписанием документов президент Владимир Путин призвал Киев к немедленному прекращению огня и переговорам, но предупредил, что результаты референдумов в четырех регионах обсуждаться не будут и что жители этих регионов сделали свой выбор.

После этого президент Украины Владимир Зеленский объявил, что подает заявку о вступлении страны в НАТО.

НАТО Украина Йенс Столтенберг Владимир Зеленский Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Блинкен не верит в причастность США и союзников к утечкам на "Северных потоках"

Блинкен не верит в причастность США и союзников к утечкам на "Северных потоках"

Страны Запада отказались признавать договоры о принятии в РФ новых регионов

Страны Запада отказались признавать договоры о принятии в РФ новых регионов

В офисе главы Еврокомиссии провели эвакууацию из-за подозрительного порошка

Под антироссийские санкции Канады попали еще 43 человека

Сенатор Джабаров исключает возможность принятия Украины в НАТО

Под санкции Минфина США попала Набиуллина

Под санкции Минфина США попала Набиуллина

ЕК обнародовала рекомендации по визам и пограничному контролю в отношении россиян

Норвегия рассматривает возможность закрытия границы с Россией

Военная операция на Украине

Путин призвал Киев к переговорам

Путин призвал Киев к переговорам

МВД Грузии отметило сокращение притока россиян через границу

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });