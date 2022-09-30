Генсек НАТО пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - НАТО готово продолжать оказывать поддержку Киеву столько времени, сколько будет нужно, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Он повторил, что НАТО "выступает в поддержку независимости и территориальной целостности Украины".

Отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным ускоренное рассмотрение вопроса о присоединении Украины к НАТО, Столтенберг напомнил, что "все страны имеют право подавать заявку на членство". При этом он подчеркнул, что любое решение о вступлении в НАТО той или иной страны, согласно правилам, должно приниматься единогласно всеми членами Североатлантического альянса.

В Москве 30 сентября были подписаны договоры о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Перед подписанием документов президент Владимир Путин призвал Киев к немедленному прекращению огня и переговорам, но предупредил, что результаты референдумов в четырех регионах обсуждаться не будут и что жители этих регионов сделали свой выбор.

После этого президент Украины Владимир Зеленский объявил, что подает заявку о вступлении страны в НАТО.