Путин в ноябре сохранил лидерство в рейтинге упоминаемости в СМИ по версии СКАН

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по-прежнему возглавляет рейтинг самых упоминаемых в прессе персон, в ноябре российские СМИ политической и финансово-экономической направленности ссылались на него 252 733 раза. Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

На второе место рейтинга поднялся президент Украины Владимир Зеленский (68 504 упоминания), за ним с небольшим отрывом следует президент США Джо Байден (66 375 ссылок).

Четвертое место осталось за пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым (43 122 ссылки). Далее в ноябрьском рейтинге самых медийных персон, по данным СКАН, следуют мэр Москвы Сергей Собянин (пятое место, 35 786 упоминаний), премьер-министр РФ Михаил Мишустин (шестая позиция, 31 392 ссылки) и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (седьмое место, 30 373 ссылки).

Министр обороны РФ Сергей Шойгу переместился с пятого места на восьмое (27 366 упоминаний), глава МИД РФ Сергей Лавров после недолгого перерыва вернулся в "десятку" на девятую строчку.

Замыкает топ-10 СКАН по итогам ноября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган (25 141 ссылка).

Покинули "десятку" президент Белоруссии Александр Лукашенко и американский миллиардер Илон Маск.

При этом на подходе к топ-10 оказался новогодний персонаж Дед Мороз (13 место, 19 639 упоминаний).

Значение рейтинга СКАН определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН (www.scan-interfax.ru) - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.

В ноябре в СКАН добавили 338 новых источников. Всего система анализирует 63 633 ресурса.