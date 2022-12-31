Путин возглавил в 2022 году рейтинг самых упоминаемых в российской прессе персон

Президент Владимир Путин Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в 2022 году стал абсолютным лидером рейтинга самых упоминаемых в прессе персон - он получил 4 086 117 ссылок в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности, показали данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

В российский топ-10 самых упоминаемых персон, помимо президента, по итогам года вошли пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков (618 009 ссылок), премьер-министр Михаил Мишустин (501 448 ссылок), мэр Москвы Сергей Собянин (419 724 ссылки), глава МИД Сергей Лавров (419 150 ссылок), губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (326 245 ссылок); официальный представитель МИД Мария Захарова (279 549 упоминаний); министр обороны Сергей Шойгу (276 317 упоминаний); спикер Госдумы Вячеслав Володин (225 571), врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин (223 590).

В "десятку" иностранной части рейтинга СКАН-2022 попали президент Украины Владимир Зеленский, получивший 892 985 ссылок в СМИ; американский лидер Джо Байден (867 272 ссылки в СМИ); президент Белоруссии Александр Лукашенко (336 197); казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев (268 386); президент Франции Эммануэль Макрон (228 239 упоминаний), турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган (206 715 ссылок).

Далее следуют госсекретарь США Энтони Блинкен (171 421 ссылка), канцлер Германии Олаф Шольц (170 280 упоминаний); экс-президент США Дональд Трамп (154 318) и замыкает "десятку" американский миллиардер Илон Маск (153 001).

Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации. Сейчас СКАН анализирует 64 064 ресурса. В декабре в систему добавлены 336 новых источников.