Военные РФ заявили об уничтожении трех военных складов Украины в ДНР и Запорожской области

В Минобороны РФ отметили, что Андреевка в ДНР освобождена полностью

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об уничтожении трех складов ракетно-артиллерийского вооружения армии Украины в ДНР и Запорожской области, также в ДНР уничтожена установка РСЗО HIMARS с боекомплектом.

"В районах населенных пунктов Вольное Поле Донецкой народной республики (ДНР) и Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в четверг.

Также, по его словам, в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Ореховатка (ДНР) поражена установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение трем пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе населенного пункта Славянск Донецкой народной республики (ДНР), а также 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 162 районах", - заявил Конашенков.

Также он отметил, что населённый пункт Андреевка в ДНР освобожден полностью. "На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобожден населенный пункт Андреевка Донецкой народной республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин, - сказал Конашенков.

Он сообщил, что в районах населенных пунктов Кривая Лука и Марково (ДНР) уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

По данным Конашенкова, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотника в ЛНР и городе Донецк.

"Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Сватово Луганской народной республики, Новое Запорожской области, Зеленый Гай и Ждановка Донецкой народной республики", - сказал он.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 334 самолета, 177 вертолетов, 2592 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 6930 танков и других боевых бронированных машин, 905 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3642 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7431 единица специальной военной автомобильной техники", - сообщил представитель Минобороны РФ.