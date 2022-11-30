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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Андреевки в ДНР

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Российская армия в результате наступательных действий взяла под полный контроль населенный пункт Андреевка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.

"Продолжаются успешные наступательные действия по освобождению российскими войсками от противника населенного пункта Водяное Донецкой народной республики", - заявили в Минобороны РФ.

Ранее в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал на брифинге, что на донецком направлении два населенных пункта перешли под контроль российской армии в результате наступления - Белогоровка и Перше Травня.

"Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей", - сказал Конашенков в среду о боевых действиях на донецком направлении.

Минобороны РФ Украина ДНР Андреевка
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