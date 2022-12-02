МиГ-31 разбился в Приморье

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Истребитель МиГ-31 потерпел аварию в Приморском крае, сообщила пресс-служба Восточного военного округа в пятницу.

"2 декабря в Приморском крае во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж катапультировался. Полет выполнялся без боекомплекта", - говорится в сообщении.

"Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность", - сообщает пресс-служба.

По ее данным, к месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.