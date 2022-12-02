Найден экипаж потерпевшего в Приморье аварию самолета МиГ-31

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Обнаружены члены экипажа потерпевшего аварию в Приморье самолета МиГ-31, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в экстренных службах региона.

"Экипаж найден и будет эвакуирован наземным транспортом. Люди находятся в удовлетворительном состоянии", - сказал собеседник агентства.

В поисковой операции были задействованы силы Приморской поисково-спасательной службы.

Истребитель МиГ-31 во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию. Экипаж катапультировался. Полет выполнялся без боекомплекта.

По информации Восточного военного округа, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.