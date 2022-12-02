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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Кремль пока не комментирует планы ЕС ввести ценовой потолок на нефть из РФ в $60

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле не будут комментировать предварительное решение Евросоюза ввести "ценовой потолок" на нефть из РФ в $60 за баррель до его формализации.

В ходе конференц-колла журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомментировать сообщения о том, что ЕС в четверг предварительно согласовал "потолок цен" на морские перевозки российской нефти на уровне $60 за баррель.

"Мы не будем никак комментировать до того, как эти новости со ссылкой на разные источники не будут формализованы. Давайте дождемся, когда будет официальное объявление (по этому поводу)", - сказал пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков ЕС нефть
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