В РПЦ опровергли слухи о переводе Киево-Печерской лавры в ведение ПЦУ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Московском патриархате уточнили появившуюся в пятницу вечером информацию о том, будто Киево-Печерская лавра переходит в управление неканонической Православной церкви Украины.

"Зарегистрирован устав "параллельного" монастыря ПЦУ "Киево-Печерская лавра". Раскольники его давно подали на регистрацию. Теперь, по словам Ивана (Евстратия) Зори - спикера ПЦУ, они будут претендовать на один из храмов верхней Лавры, которая находится официально в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника, и помещение для "монашеской деятельности", - разъяснил "Интерфаксу" ситуацию советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов.

По его словам, пока этим действием регистрация настоящей лавры не отменена.

"Но в неправовых условиях, которые сейчас очевидны на Украине, и в случае признания "политической целесообразности" можно ожидать быстрых дальнейших решений, которые обсуждались на последнем заседании СНБО Украины и утверждены указом Владимира Зеленского", - добавил собеседник агентства.

При этом он задался вопросом, кем ПЦУ планирует заселить главный монастырь Украины. "В раскольнической организации очень мало монахов. Наверно, тогда придется делать из Лавры музей, как было при Хрущёве в 1961 году", - предположил советник патриарха.