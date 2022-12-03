Что случилось этой ночью: суббота, 3 декабря

Большая семерка установила потолок цен на российскую нефть, определились участники плей-офф Чемпионата мира, пожар на Микояновском мяскокомбинате

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Страны G7 договорились установить потолок цен на нефть из РФ в $60 за баррель. По мнению Вашингтона, такой шаг ограничит доходы РФ и "сохранит стабильность поставок энергоносителей в мире".

- Руководство ЕС согласовало предельную цену на российскую нефть. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

- В РПЦ опровергли слухи о переводе Киево-Печерской лавры в ведение ПЦУ. Аналогичное заявление сделал Украинская Православная Церковь.

- Определились все пары 1/8 финала ЧМ по футболу. Команды выявили победителей группового этапа.

- На Микояновском мясокомбинате в Москве произошел пожар. Возгорание ликвидировано.