Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве ликвидирован

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные потушили огонь на крыше Микояновского мясокомбината в Москве, сообщили "Интерфаксу" в МЧС РФ в пятницу вечером.

Локализацию возгорания МЧС давало на 22:59 по Москве. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Ранее со ссылкой на ГУ МЧС по Москве сообщалось, что загорелась крыша здания по адресу: улица Талалихина, д. 41, стр. 16. Эвакуировано 12 человек.

В свою очередь в столичной прокуратуре журналистам сообщили, что надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств и причин пожара, а также принятие процессуального решения по данному факту.

"На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Лефортовский межрайонный прокурор Зафар Махмудов",- сказали в прокуратуре.