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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

700 мертвых тюленей обнаружили на побережье Каспийского моря в Дагестане

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты выясняют причины гибели сотен тюленей, тела которых были обнаружены в Махачкале, сообщает в субботу Северо-Кавказское территориальное управление росрыболовства в своем телеграм-канале.

"На берегу Каспийского моря, в Кировском районе города Махачкала, на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак обнаружены туши мертвых тюлений в количестве 650 - 700 особей. Число обнаруженных животных может увеличиваться. Предполагаемые причины гибели на данный момент не установлены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты приступили к сбору данных для определения причин гибели млекопитающих. Это в том числе и лабораторные исследования.

Дагестан Каспийское море
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