В Минприроды Дагестана назвали основной версией гибели тюленей естественные факторы

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Основной версией гибели порядка 700 особей каспийского тюленя в Дагестане признаны естественные природные факторы, сообщает в субботу региональное Минприроды в своем телеграм-канале.

"В результате вскрытий тюленей был собран большой объем проб, проведен детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса Covid-19. Материалы были направлены в лаборатории Москвы и Астрахани для исследований. Основной версией гибели каспийского тюленя были признаны естественные природные факторы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами.

В ведомстве считают, что гибель сотен тюленей не сможет критично повлиять на их популяцию, поскольку по последним данным численность каспийского тюленя стабильна и находится в пределах от 270 до 300 тысяч особей.

Выбросы мертвых тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет. Такие случаи отмечались в 2012 и в 2016 году.

Кроме того, по данному факту гибели тюленей будут привлечены ученые профильных научный организаций.

Накануне на берегу Каспийского моря, в Кировском районе Махачкалы на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак обнаружены туши мертвых тюлений в количестве 650 - 700 особей. Число обнаруженных животных может увеличиваться.