Минобороны РФ сообщило о сбитом в ДНР украинском самолете Су-25

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Российская авиация сбила в ДНР украинский штурмовик Су-25, заявили в Минобороны РФ.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в воскресенье.

По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Харьковской области.

"Кроме того, перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Краснореченское Луганской народной республики, Долина и Сладкая Балка Запорожской области", - заявил Конашенков.

Также, по его данным, в районах населенных пунктов Скадовск Херсонской области и Украинка Запорожской области сбиты в воздухе две американские противорадиолокационные ракеты HARM.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 337 самолетов, 178 вертолетов, 2618 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6983 танка и других боевых бронированных машин, 909 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3653 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7463 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.