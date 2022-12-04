Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Минобороны РФ сообщило о сбитом в ДНР украинском самолете Су-25

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Российская авиация сбила в ДНР украинский штурмовик Су-25, заявили в Минобороны РФ.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в воскресенье.

По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Харьковской области.

"Кроме того, перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Краснореченское Луганской народной республики, Долина и Сладкая Балка Запорожской области", - заявил Конашенков.

Также, по его данным, в районах населенных пунктов Скадовск Херсонской области и Украинка Запорожской области сбиты в воздухе две американские противорадиолокационные ракеты HARM.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 337 самолетов, 178 вертолетов, 2618 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6983 танка и других боевых бронированных машин, 909 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3653 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7463 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

ДНР Су-25 Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило, что российские войска ведут наступление в районе Артемовска

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки коронавирусом заболели 6 598 человек

В РФ за сутки коронавирусом заболели 6 598 человек

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 декабря

Что произошло за день: суббота, 3 декабря

Россия с 1 января вводит экспортные пошлины на удобрения - 23,5% при цене свыше $450/т

Шойгу отметил важность партнерства с Белоруссией

Военная операция на Украине

Российские военные предотвратили украинскую атаку на донецком направлении

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 6,6 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболели более 6,6 тыс. человек

"Примаковские чтения": перефокусировка на меридиан

"Примаковские чтения": перефокусировка на меридиан

Газовое оборудование взорвалось в пятиэтажном доме в Астраханской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });