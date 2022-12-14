Песков сказал, что главной задачей военных РФ сейчас является защита жителей ДНР и ЛНР

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сейчас концентрируются прежде всего на непростой ситуации в Донецке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке, и на этом прежде всего, конечно, сейчас концентрируются наши военные. Специальная военная операция продолжается ", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова врио главы ДНР Дениса Пушилина о том, что Чернигов и Одесса "должны быть освобождены".

"Все зависит от выбора граждан, от решения людей", - сказал пресс-секретарь президента.