Десять человек пострадали от взрыва газа в пятиэтажке в Нижневартовске

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске, по уточненным данным, увеличилось до десяти человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в экстренных службах.

Как сказал собеседник агентства, двое госпитализированы с тяжелыми ожогами.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Взрыв прогремел в воскресенье в пятиэтажном жилом доме на улице Мира. Обрушились перекрытия между третьим и вторым этажами.

Жильцы эвакуированы, но под завалами могут оставаться люди.

Проводится проверка. Спасатели разбирают завалы.