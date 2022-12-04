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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Десять человек пострадали от взрыва газа в пятиэтажке в Нижневартовске

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске, по уточненным данным, увеличилось до десяти человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в экстренных службах.

Как сказал собеседник агентства, двое госпитализированы с тяжелыми ожогами.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Взрыв прогремел в воскресенье в пятиэтажном жилом доме на улице Мира. Обрушились перекрытия между третьим и вторым этажами.

Жильцы эвакуированы, но под завалами могут оставаться люди.

Проводится проверка. Спасатели разбирают завалы.

ХМАО Нижневартовск
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