Один человек погиб в результате взрыва газа в доме в Нижневартовске

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Один человек погиб при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в экстренных службах.

"Один из пострадавших без признаков жизни", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что взрыв газа прогремел в пятиэтажке на улице Мира. Обрушились перекрытия между третьим и вторым этажами. Пострадали десять человек, двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Жильцы эвакуированы, но под завалами могут оставаться люди. Проводится проверка. Спасатели разбирают завалы.

В пресс-службе городской администрации "Интерфаксу" сообщили, что глава города выехал на место, работают экстренные службы. Подробности выясняются.