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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В МЧС сообщили о взрыве газа в жилом доме в Ярославле

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Бытовой газ взорвался в трехэтажном доме в Ярославле, пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"Поступила информация о взрыве газа в г. Ярославле, ул. Кузнецова, д.5. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. Есть пострадавшие", - следует из сообщения.

Проводится эвакуация, добавили в МЧС.

В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) "Интерфаксу" сообщили, что взрыв газа произошел на третьем этаже.

"Конструкции частично обрушились. Пострадал один человек", - сказали в ЕДДС.

МЧС Ярославль
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