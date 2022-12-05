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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В Ярославле из жилого дома, где взорвался газ, эвакуировали 44 человека

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В Ярославле из многоквартирного трехэтажного дома на улице Кузнецова, где ранее утром произошел взрыв газа, эвакуировали 44 жильца, в том числе трех детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС.

Людей разместили в дом культуры имени Добрынина. На месте взрыва разбирают завалы.

Позднее в управлении уточнили, что пункт временного размещения для жильцов обустроили во дворце спорта "Торпедо", там находятся 19 человек, в том числе двое детей.

Ранее в МЧС сообщили, что взрыв произошел на третьем этаже, в здании частично обрушилась кровля и чердачные перекрытия. Пострадал один человек. О его состоянии пока ничего не сообщалось.

В областной прокуратуре сообщили, что в связи "с происшествием с бытовым газом" в этом доме пройдет проверка исполнения требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан, в том числе безопасности эксплуатации газового оборудования. На место выезжал прокурор Ленинского района Ярославля Сергей Кальченко.

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