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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В России за сутки COVID-19 заболели 5,7 тыс. человек

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил почти 5,7 тысячи случаев, скончались 52 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"В РФ выявлено 5 667 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 585 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 19%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 24 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 19 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 598 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось.

За минувшие сутки скончались 52 человек, накануне сообщалось о 55 умерших.

"Выздоровели за сутки 4 647 человек, или на 1,3% больше в сравнении с 4 декабря", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 623 268 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 392 283 умерших и 21 023 627 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 05 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
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