Россия и Китай готовы подписать соглашение о создании лунной станции

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Китай подготовили соглашение о создании международной лунной станции, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он сказал это перед началом 27-й регулярной встречи с председателем Госсовета КНР Ли Кэцяном.

"Большой потенциал видим в высокотехнологичных отраслях, включая цифровизацию и космические исследования. Подготовлено к подписанию межправительственное соглашение о создании Международной научной лунной станции. Это значительный шаг для наших стран", - сказал Мишустин.