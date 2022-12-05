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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Россия и Китай готовы подписать соглашение о создании лунной станции

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Китай подготовили соглашение о создании международной лунной станции, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он сказал это перед началом 27-й регулярной встречи с председателем Госсовета КНР Ли Кэцяном.

"Большой потенциал видим в высокотехнологичных отраслях, включая цифровизацию и космические исследования. Подготовлено к подписанию межправительственное соглашение о создании Международной научной лунной станции. Это значительный шаг для наших стран", - сказал Мишустин.

Китай Михаил Мишустин Ли Кэцян
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