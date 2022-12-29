РФ и Китай подписали программу по развитию сотрудничества в космосе на 2023-2027 годы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали программу развития сотрудничества в космической деятельности на 2023-2027 годы, заявили в госкорпорации в четверг.

"25 ноября была подписана программа развития сотрудничества в космической деятельности между Роскосмосом и Китайской национальной космической администрацией на 2023-2027 годы", - говорится в сообщении, посвященном работе госкорпорации в 2022 году.

"В тот же день состоялось подписание соглашения между правительствами РФ и КНР о сотрудничестве по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС), которая является серьезным шагом в исследовании естественного спутника Земли", - сообщили в "Роскосмосе".

5 декабря премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что подготовлено к подписанию межправительственное соглашение между РФ и КНР о создании Международной научной лунной станции.

21 декабря гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что Россия и Китай подписали соглашение о совместных работах по освоению Луны и созданию лунной базы. Других подробностей глава госкорпорации не привел.

23 февраля посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил в интервью "Интерфаксу", что Китай и Россия достигли консенсуса по условиям межправительственного соглашения о создании научно-исследовательской станции на Луне. Он отметил, что соглашение "будет подписано максимально быстро в этом году".

В марте 2021 года РФ и Китай подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.

16 июня 2021 года Россия и Китай представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы.