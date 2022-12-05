Песков переадресовал Минобороны вопрос о взрывах в Рязанской и Саратовской областях

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не располагают информацией о причинах взрывов на аэродромах в Рязанской и Саратовской областях.

На просьбу журналистов прокомментировать сообщения некоторых телеграм-каналов о том, что эти происшествия стали результатом диверсии с украинской стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Я видел эти сообщения только из СМИ, но точной информацией не располагаю и не могу что-либо комментировать. Рекомендую обратиться в министерство обороны".

Ранее сообщалось о взрывах в Энгельсе, где расположен аэродром стратегической и дальней авиации, и на аэродроме под Рязанью на стоянке авиационной техники.