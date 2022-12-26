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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

Минобороны сообщило о троих погибших на военном аэродроме "Энгельс"

ПВО сбили беспилотник на подлете к аэродрому, его обломки смертельно ранили трех военнослужащих

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Российские ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к военному аэродрому "Энгельс" в Саратовской области, сообщило Минобороны России. Погибли трое военнослужащих.

"26 декабря около 1:35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат", - сообщили в министерстве.

"В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения, - говорится в пресс-релизе. - Авиационная техника повреждений не получила".

"Уважаемые земляки, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было", - сообщил в Telegram губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Он заверил, что "никакой угрозы для жителей абсолютно нет", эвакуация из города не проводится, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. "Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры", - добавил губернатор.

5 декабря Минобороны сообщило о перехвате украинских беспилотников у аэродромов стратегической авиации под Саратовом и Рязанью "Энгельс" и "Дягилево". Тогда говорилось о гибели троих российских военных и ранении четверых в результате падения и взрывов обломков дронов, также была повреждена обшивка двух самолетов.

Хроника 24 февраля – 26 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Энгельс Саратовская область Минобороны ВСУ
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