Тела двух мужчин и ребенка найдены при разборе завалов в Нижневартовске

Ранее были обнаружены тела двух женщин

Фото: МЧС РФ/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Еще несколько тел погибших излечены из-под завалов жилого дома в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СКР.

"Из-под завалов извлечены еще тела двух мужчин и ребенка, проводятся мероприятия по установлению личности погибших", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в общей сложности на данный момент обнаружены тела пятерых погибших, двое из них уже опознаны.

Вечером 4 декабря в результате взрыва, предположительно, газового баллона в одном из жилых домов Нижневартовска произошло частичное обрушение конструкций.

Были обнаружены тела двух женщин (одной - в первый день, второй - утром во вторник). Во вторник МЧС сообщило, что при разборе завалов найдено еще одно тело, чье - в ведомстве не уточнили.

За ночь спасатели смогли продвинуться в разборе конструкций. В частности, были сняты плиты ограждающих стен.